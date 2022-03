L’international joueur argentin Lionel Messi semble ne pas être au top de sa forme depuis son arrivée au Paris saint-Germain, l‘année dernière. Les performances du septuple ballon d’or dans le club de la capitale française sont en-dessous des attentes des supporters parisiens, avec peu de buts marqués. Avec ce sentiment de déception du côté français, des médias espagnols ont fait état d’une volonté de départ de La Pulga pour retourner dans son ancien club, le FC Barcelone. Selon les informations du journaliste Gerard Romero, Jorge Messi, père de Lionel Messi, a contacté la direction du club espagnol.

Jorge Messi a « passé plus d’un appel »

Cela, dans le but de parler du retour de son fils au Barça. D’après le journaliste, Jorge Messi a « passé plus d’un appel ». D’autres informations allant dans ce sens ont été annoncées sur le plateau du programme de télévision espagnol El Chiringuito de Jugones, où le journaliste Qim Domenech a indiqué que le joueur serait content de retourner dans son ancien club. Notons que ces informations sur le départ de Messi intervienennt après la victoire du PSG contre Bordeaux, hier dimanche (3-0).

Pour rappel, plusieurs médias avaient évoqué quelques mois plus tôt le mal-être de Lionel Messi au paris saint-Germain. La situation avait été abordée par le principal garant du conseil d’administration du FC Barcelone, José Elias. « On voyait la fin de Messi arriver. Il fallait renouveler l’équipe et c’était impossible avec Messi. Il a un âge où il ne peut plus être au Barça. Pour faire du Barça une équipe qui gagne, ça passe par un projet post Messi. Il fallait prendre une décision à un moment donné » avait-il déclaré.