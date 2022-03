Les procureurs de la Californie ont jugé qu’un homme et une femme accusés d’avoir tué un vétéran noir de la marine dans une station-service le 15 mars avaient commis un crime de haine. Selon la police, Justin Peoples un vétéran de la Marine américaine âgé de 30 ans, a été visé par au moins une balle et poignardé à plusieurs reprises dans une station-service à Tracy, en Californie, peu après 21 heures. Selon Tracy Press , il a été transporté d’urgence à l’hôpital où il est décédé quelques heures plus tard.

Christine Garner, 42 ans, et Jeremy Jones, 49 ans, ont été arrêtés et accusés de meurtre le lendemain matin. Les images publiées par le bureau du procureur du comté de San Joaquin montrent ce qui semble être des tatouages ​​suprémacistes blancs sur le corps de Jones, notamment les inscriptions « blanc » et « fier ». Jeremy avait également des liens avec des groupes suprémacistes blancs américains. La page Facebook de Garner indique qu’elle et Jones sont « en couple ». Selon la police, Justin Peoples n’avait rien fait pour provoquer « l’acte de violence insensé » qui a conduit à sa mort. Le lendemain du meurtre, la police a arrêté Christina Garner, 42 ans, de Manteca, et Jeremy Jones, 49 ans, de Stockton.

Vendredi dernier, les enquêteurs ont allégué un mobile : parallèlement à une accusation de meurtre, le couple blanc a été inculpé de crime de haine pour avoir tué le jeune père noir. Le communiqué de presse du procureur du comté de San Joaquin, Tori Verber Salazar alléguait que Peoples « avait été intentionnellement tué en raison de sa race, sa couleur, sa religion, sa nationalité ou son pays d’origine« . « Il n’y a pas de place pour la haine dans notre communauté. Personne ne devrait être victime en raison de sa race, de son origine ethnique, de son orientation sexuelle ou de sa religion », a déclaré Salazar dans le communiqué de presse. « Ces types de crimes sont répréhensibles et mon administration poursuivra dans toute la mesure de la loi pour tenir responsables ceux qui perpétuent la haine ». Justin Peoples était père de deux enfants.