La Confédération africaine de football (Caf) a dévoilé le mardi 15 mars 2022 la liste des arbitres qui vont officier les matches aller et retour des barrages de la Coupe du monde Qatar 2022 en zone Afrique qui auront lieu les 24, 25 et 29 mars 2022. En ce qui concerne la VAR, elle sera gérée par les arbitres venus des autres Confédérations de football.

Tous les meilleurs arbitres africains sont présents pour les barrages du Mondial Qatar 2022. Pour le match aller Egypte# Sénégal prévu pour le jeudi 24 mars 2022 au Stade international du Caire, il sera sifflé par l’arbitre Jean-Jacques Ndala de la République démocratique du Congo (RDC) et pour le match retour Sénégal # Egypte du 29 mars 2022 au stade olympique Diamnodio, il sera officié par l’arbitre algérien Mustapha Ghorbal. Par rapport à la rencontre aller Cameroun#Algérie au stade Japoma de Douala le vendredi 25 mars 2022, elle sera placée sous l’autorité de l’arbitre botswanais Joshua Bondo et pour la rencontre retour Algérie #Cameroun au stade Mustapha Tchaker de Blida le vendredi 29 mars 2022, la Caf a choisi l’arbitre gambien Bakary Gassama.

Concernant l’affiche aller RD Congo – Maroc du vendredi 25 mars 2022 au stade des Martyrs de Kinshasa, l’instance faitière du football africain a retenu l’arbitre sud-africain Victor Gomes et pour l’affiche retour Maroc-RD Congo du 29 mars 2022 au stade Mohamed V, le choix a été porté sur l’arbitre burundais Pacifique Ndabihawenimana. Pour la confrontation aller Mali-Tunisie du vendredi 25 mars 2022 au stade du 26 mars de Bamako, c’est l’arbitre éthiopien Bamlak Tessema qui a été choisi par la Caf et pour la confrontation retour Tunisie – Mali du 29 mars 2022 au stade Hammadi Agrebi de Tunis, C’est l’arbitre sénégalais Maguette Ndiaye qui dirigera cette confrontation. Le match aller Ghana–Nigeria du vendredi 25 mars 2022 au New Cape Coast Stadium sera sifflé par l’arbitre marocain Redouane Jiyed et pour le match retour Nigéria – Ghana du 29 mars 2022 au stade National de Lagos, il sera placé sous l’autorité de l’arbitre tunisien Sadok Selmi.

Les arbitres des barrages du mondial 2022 en Zone Afrique

Jeudi 24 mars 2022

Egypte – Sénégal : Jean-Jacques Ndala (RDC)

Vendredi 25 mars 2022

RD Congo – Maroc : Victor Gomes (Afrique du Sud)

Mali – Tunisie : Bamlak Tessema (Ethiopie)

Cameroun – Algérie : Joshua Bondo (Botswana)

Ghana – Nigeria : Redouane Jiyed (Maroc)

Mardi 29 mars 2022



Sénégal – Egypte : Mustapha Ghorbal (Algérie)

Nigeria – Ghana : Sadok Selmi (Tunisie)

Algérie – Cameroun : Bakary Gassama (Gambie)

Tunisie – Mali : Maguette Ndiaye (Sénégal)

Maroc – RD Congo : Pacifique Ndabihawenimana (Burundi).