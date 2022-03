Le 23 mars 2022, le conseil des ministres a fixé les prix de certains produits de grande consommation comme le riz et le ciment. Le gouvernement est à pied d’œuvre pour faire appliquer ces mesures sur le terrain, informe le porte-parole de l’exécutif lors de son point de presse de ce mercredi 30 mars. Wilfried Léandre Houngbédji explique que le ministère du commerce ne se lasse pas de faire de la pédagogie. Des équipes mobilisées pour vérifier sur le terrain l’application des mesures vont continuer par « faire leur travail de sensibilisation, de contrôle, voire de sanctions afin que les décisions soient effectivement appliquées » a déclaré le Secrétaire général adjoint du gouvernement.

« Si quelqu’un bénéficie de cette subvention et n’applique pas la réalité des prix, il vole l’Etat »

Pour lui, le respect de la réalité des prix par les commerçants évitera au consommateur d’être doublement grugé. En effet, les populations vont subir un double vol « dans le sens où les subventions massives apportées par le gouvernement, plus de 80 milliards de Fcfa » ne sont rien d’autre que des fonds du contribuable, « de nos compatriotes» . « Si quelqu’un bénéficie de cette subvention et n’applique pas la réalité des prix, il vole l’Etat. Il vole aussi le consommateur qu’il fait payer encore plus cher…Et c’est là qu’intervient le deuxième niveau. Il serait grugé doublement » a expliqué Wilfried Léandre Houngbédji.

Il invite donc tous les citoyens à veiller à l’application de ces mesures. Les consommateurs doivent selon lui, dénoncer « les spéculateurs, les fraudes et autres sorties illicites de nos produits ». Il revient ensuite à l’Etat de s’assurer que « les mesures sont effectivement appliquées et que les subventions qu’il apporte sont utilisées à bon escient par les bénéficiaires » a-t-il déclaré.