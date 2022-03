Le vendredi 18 mars 2022, le ministre des sports Oswald Homéky a remis les subventions de l’Etat aux fédérations et associations sportives. Plus d’un milliard ont été distribués à ces organisations du mouvement sportif béninois. A l’occasion, le ministre des sports a salué le « génie » des sportifs béninois qui malgré les conditions d’entraînement arrivent à accomplir de grandes choses.

Il y a des « médailles que nous n’aurions même pas pu avoir »

« Vous savez tous que les sportifs béninois sont des génies parce que quand on regarde les conditions d’entraînement et les performances, c’est le talent ou le génie béninois qui est à l’œuvre. Sinon il y a des médailles que nous n’aurions même pas pu avoir. Nous avons obtenu des médailles dans des disciplines où même les infrastructures pour pratiquer ces disciplines n’existent pratiquement pas » a déclaré Oswald Homéky. Pour lui si ce talent évoqué tantôt est détecté à temps, formé et promu, « la machine va prendre toute seule ». L’objectif du gouvernement est de faire en sorte qu’aucun talent ne s’égare, désormais, a poursuivi l’autorité.

Le challenge

C’est pour cela que l’exécutif a décidé de ramener le sport à « l’école, d’appuyer les communes ». Des sélections départementales seront également mises en place avec l’accompagnement de l’Etat, informe Oswald Homêky. « Nous allons nous organiser avec les directions techniques nationales pour mettre en place un bon système de détection des talents toutes disciplines confondues pour que nous puissions désormais aller aux compétitions internationales avec l’assurance que nous allons ramener des médailles. Voilà le challenge » a conclu le ministre des sports selon les propos rapportés par le journal Le Matinal.