La Première ministre suédoise Magdalena Andersson a rejeté mardi la demande de débat de l’opposition sur l’entrée ou non dans l’OTAN. Pour elle, une telle candidature contribuerait à déstabiliser l’Europe. La Suède a une longue tradition de non-participation aux alliances militaires bien qu’elle soit très proche des pays de l’OTAN. Pour rappel, la Russie avait envoyé un avertissement à l’attention des pays de la région qui souhaiterait intégrer l’OTAN.

« Si la Suède choisissait d’envoyer une demande d’adhésion à l’OTAN dans la situation actuelle, cela déstabiliserait davantage cette région de l’Europe et augmenterait les tensions… J’ai été clair pendant tout ce temps en disant que ce qui est le mieux pour la sécurité de la Suède et pour la sécurité de cette région d’Europe, c’est que le gouvernement ait une politique à long terme, cohérente et prévisible et c’est ma conviction continue. » a-t-elle déclaré.

Une décision prise pour ne pas froisser le voisin russe qui avait été très clair sur une adhésion de certains pays à l’OTAN. « Il est évident que l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’Otan, qui est avant tout, comme vous le comprenez parfaitement bien, un bloc militaire, aurait de graves conséquences militaro-politiques qui nécessiteraient des mesures réciproques de notre pays » avait déclaré la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova