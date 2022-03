La communauté internationale se tient au seuil d’une grande crise alimentaire causée par le conflit ukrainien, a affirmé ce jeudi Emmanuel Macron lors d’une conférence de presse à Bruxelles à l’issue d’une réunion du G7. « Nous sommes en train d’entrer dans une crise alimentaire sans précédent », a-t-il affirmé, rappelant que la Russie et l’Ukraine étaient d’importants fournisseurs de produits agricoles et que les pays du Maghreb, d’Afrique et du Moyen-Orient étaient particulièrement vulnérables.

Comme l’a souligné M. Macron, ces pays connaissaient déjà des difficultés d’approvisionnement en blé et autres cultures. Selon le dirigeant français, la situation alimentaire deviendrait encore plus difficile dans les 12-18 mois à suivre. Plusieurs pays dans le monde dépendent en effet du blé, du maïs ou de l’huile de tournesol d’Ukraine ou de Russie. En 2020, par exemple, le Bénin a acheté 29 000 tonnes de blé et de méteil à la Russie pour une valeur de 7, 6 millions de dollars. C’est du moins ce qu’indique le site TradeMap.