La Russie est sous le coup d’une pluie de sanctions occidentales depuis que la guerre a éclaté en Ukraine. Plusieurs pays avec les Etats-Unis à la tête ont condamné l’envoi de soldats russes sur le territoire ukrainien. A la suite des sanctions, de nombreuses entreprises ont du jour au lendemain fermé leurs portes et les oligarques russes sont sanctionnés par les occidentaux. Si la Russie avait affirmé qu’elle s’y était préparé, la Russie a avoué récemment que son économie subit un «choc». Prenant la parole sur la situation que vit son pays, Poutine a affirmé que la Russie sortira plus forte de cette situation.

Ce n’est pas un secret. Les occidentaux ont imposé une pluie de sanctions contre la Russie à cause de son offensive en Ukraine. Ce n’est pas la première fois que le pays dirigé par Vladimir Poutine fait face à des sanctions occidentales. Même si l’économie a subit un choc, Vladimir Poutine reste confiant que son pays s’en sortira au final. « Ces sanctions auraient été imposées de toute façon« , a déclaré Poutine lors d’une réunion du gouvernement russe. Au cours de la même réunion qui a eu lieu hier jeudi, le président russe Vladimir Poutine a déclaré jeudi que la Russie sortirait finalement plus forte et plus indépendante après avoir surmonté les difficultés causées par ce qu’il a appelé les sanctions illégitimes de l’Occident.

« Il y a des questions, des problèmes et des difficultés, mais dans le passé, nous les avons surmontés et nous les surmonterons. », martèle le Président Poutine. Le numéro un russe Vladimir Poutine a par ailleursdéclaré qu’il n’y avait pas eu une autre alternative à ce que la Russie appelle son opération militaire spéciale en Ukraine. Il a poursuivi également que la Russie n’était pas un pays qui pouvait accepter de compromettre sa souveraineté pour une sorte de gain économique à court terme.