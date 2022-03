Le président russe Vladimir Poutine a déclaré samedi que les sanctions occidentales contre la Russie étaient comme une déclaration de guerre : « Ces sanctions qui sont imposées s’apparentent à une déclaration de guerre, mais Dieu merci, on n’en est pas arrivé là ». Il a cependant tenu à avertir que toute tentative d’imposer une zone d’exclusion aérienne en Ukraine reviendrait à entrer dans le conflit : « Notre armée accomplira toutes les tâches. Je n’en doute pas du tout. Tout se déroule comme prévu ».

La Russie est sous la coupe de nombreuses sanctions occidentales dans le domaine économique. Des sanctions très dures qui ont créé la polémique. La Chine et d’autres pays comme le Mexique ont refusé de sanctionner le pays. « En ce qui concerne les sanctions financières, nous n’approuvons pas celles-ci, en particulier les sanctions lancées unilatéralement parce qu’elles ne fonctionnent pas bien et n’ont aucun fondement juridique… Nous ne participerons pas à de telles sanctions. Nous continuerons à maintenir des échanges économiques et commerciaux normaux avec les parties concernées. » avait affirmé Guo Shuqing, président de la Commission de réglementation des banques et des assurances de Chine.