« Quelqu’un en Russie doit mettre les pieds dans le plat […] et se débarrasser de ce type » avait déclaré l’élu républicain Lindsey Graham, il y a quelques semaines. L’hypothèse d’un renversement du président russe revient de plus en plus dans les sphères occidentales et même en Ukraine. Selon les services de renseignement ukrainiens, un groupe d’élites russes conspirerait pour renverser le président Poutine et « rétablir les relations économiques » avec l’Occident.

« Empoisonnement, maladie soudaine, accident – l’élite russe envisage de renvoyer Poutine », a déclaré dimanche la Direction générale du renseignement du ministère ukrainien de la Défense sur Facebook relançant la rumeur sur le maintien ou non du président russe au pouvoir. Selon le compte officiel, ces conspirateurs souhaitent « retirer Poutine du pouvoir dès que possible et rétablir les liens économiques avec l’Occident, qui ont été détruits par la guerre en Ukraine ». Alexander Bortnikov, le directeur russe du Service fédéral de sécurité et membre du cercle restreint de Poutine serait le probable successeur.

« Bortnikov et Poutine s’étaient disputés après que Poutine l’ait accusé d' »erreurs de calcul fatales ». Bortnikov et son département étaient chargés d’analyser l’humeur de la population ukrainienne et la capacité de l’armée ukrainienne » pense savoir les renseignements ukrainiens. Pour rappel, les propos du sénateur Graham ont été vivement critiqués par les démocrates et même certains républicains. « Ce n’est pas la position du gouvernement américain. Et certainement pas une déclaration que vous entendriez – provenir de la bouche de quiconque travaille dans cette administration » avait déclaré la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki.