L’élimination du Paris saint-Germain (PSG) par le Real Madrid (3-1) est toujours difficile à digérer pour les dirigeants du club parisien. A cela s’ajoute le comportement du président Nasser Al-Khelaïfi et du directeur sportif Leonardo. Face à tous ces événements, les propriétaires du club semblent déjà avoir pris des mesures.

« Ils sont fatigués de l’attitude de Neymar »

D’après le journaliste Romain Molina, le directeur général du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a été convoqué à Doha, concernant plusieurs problèmes du club français. A en croire le journaliste, au nombre des problèmes abordés figure le cas Neymar. Ce dernier se trouverait donc sur la liste des personnes à prendre la porte de sortie. Selon Romain Molina, « au Qatar, ils sont fatigués de l’attitude de Neymar et son rendement dans les grands événements ». Notons que la défaite du PSG intervient après que le club ait remporté la victoire lors du match aller avec un score de un but à zéro.

Pour rappel, les rumeurs sur un possible départ de Neymar du PSG interviennent après qu’une altercation, impliquant Nasser Al-Khelaïfi suite à la récente rencontre avec le Real Madrid, se soit produite. Selon les informations confirmées par le média sportif français RMC Sport, le président du PSG et le directeur sportif Leonardo, tous deux en colère, s’étaient rendus dans le vestiaire des arbitres puis s’étaient mis à crier sur ceux-ci, qui leur ont ensuite demandé de sortir. Le directeur sportif aurait frappé et poussé la porte pour la garder ouverte. Nasser Al-Khelaïfi, très énervé a cassé un drapeau du juge de touche.