La star internationale du ballon rond Lionel Messi a déçu plus d’un depuis son arrivée, l’année dernière au Paris Saint Germain. Le septuple ballon d’or n’a en effet pas encore réussi à épater les supporters du PSG. Lors des dernières rencontres du club de la capitale, La Pulga s’est fait remarquer de par son silence sur le terrain, mais aussi après son penalty raté face au Real Madrid (3-1 remporté par le Real). Face à cette situation, plusieurs personnes se sont demandées si le joueur argentin était heureux depuis qu’il est dans le club la capitale française.

« Il a juste besoin de temps »

Le dossier Messi à Paris a été abordé par son ancien coéquipier du FC Barcelone, et ex-joueur du PSG, Ronaldinho. Dans une interview accordée au média français Le Parisien, l’ancien footballeur a pris la défense de Lionel Messi. « Non… Mais je crois que c’est difficile pour Messi qui est arrivé cette saison après beaucoup, beaucoup d’années dans un football complètement différent, au sein d’un club qui jouait tout le temps de la même manière. Il manque juste d’adaptation, mais le reste va venir naturellement. C’est normal. Il a juste besoin de temps (…) Non. Je ne comprends pas (les sifflets). Si tu siffles Messi, il ne reste plus rien hein (rires) ! Si tu siffles le meilleur du monde, tu vas applaudir qui ? Je ne comprends pas… » a-t-il déclaré.

Notons qu’au cours de cet entretien Ronaldinho s’était prononcé sur l’avenir de Kylian Mbappé. Au cours de cet interview, il avait fait savoir que l’ancien monégasque ne quittera pas le club de la capitale française. Pour lui, le joueur de 23 ans devrait rester au PSG, pour continuer son aventure avec Neymar et Messi. « Si je lui conseille de prolonger ? Je ne conseille personne ! J’ai envie de voir tous mes amis contents, n’importe où. Mais s’ils restaient tous les trois, ça serait fantastique pour tous ceux qui aiment le foot » avait notamment ajouté Ronaldinho.