Alors que l’offensive russe s’est accentuée ces derniers jours en Ukraine, Ramzan Kadyrov dirigeant de la région russe de Tchétchénie a révélé s’être rendu en Ukraine pour rencontrer ses troupes. Les médias tchétchènes ont publié montrant le leader discutant avec les troupes tchétchènes dans un endroit situé à quelques kilomètres de Kiev. Aucune indication ne permet de savoir où exactement a eu lieu la rencontre.

Dès le début de la crise ukrainienne, M. Kadyrov a affirmé son soutien total à Vladimir Poutine. Il a vite décidé de dépêcher ses troupes en Ukraine pour aider les troupes de Poutine menaçant au passage Volodymyr Zelensky et l’appelant à demander pardon à Poutine. Plus tard il a annoncé la mort de soldats tchétchènes en Ukraine : « Malheureusement, il y a déjà des pertes parmi les natifs de la République tchétchène. Deux sont morts, six autres ont été blessés à des degrés divers » avait-il déclaré.

Une information confirmée par la partie ukrainienne qui affirme même qu’un détachement de soldats tchétchène avait été envoyé pour tuer le président Zelensky : « Nous sommes déjà au courant de l’opération spéciale qui devait être menée par l’unité des forces de Kadyrov. L’unité des forces de Kadyrov, qui est venue tuer notre président, a été éliminée… Ils étaient divisés en deux groupes, nous les suivions… Un groupe a été pris en charge près d’Hostomel, l’autre est dans notre ligne de mire… Nous ne donnerons ni notre président ni notre pays à personne. C’est notre terre, sortez d’ici !» a déclaré Oleksiy Danilov, secrétaire ukrainien du Conseil de la sécurité