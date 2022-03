Le septuple ballon d’or Lionel Messi ne cesse de faire la une de la presse sportive depuis son arrivée au Paris saint-Germain. Alors que les supporters parisiens s’attendaient à de grandes performances du joueur, ils ont été déçus à plusieurs reprises. Le dernier match opposant le club parisien au Real Madrid n’avait pas arrangé les choses. Avec un score de trois buts à un en faveur du Real, l’ancien barcelonais avait encore été fortement critiqué. Cependant, il n’en avait pas fallu davantage pour que la presse espagnole évoque un possible retour de Messi pour son précédent club.

« Les paroles de Xavi ont été mal comprises »

Le sujet a été abordé par Enric Massip, conseiller du président du FC Barcelone, Joan Laporta, sur le plateau de l’émission El Larguero. « Le retour de Messi ? Rien n’est impossible, des situations incroyables se produisent dans la vie. Les paroles de Xavi ont été mal comprises. Ce n’était pas un clin d’œil en tant que tel. C’était probablement l’une des plus belles étapes, mais les choses se sont passées d’une façon et il a choisi un projet en signant à Paris. Il semblait que sans lui tout s’effondrait.. et non » a-t-il laissé entendre dans la soirée d’hier lundi 21 mars 2022. Notons que ces propos interviennent après ceux du nouvel entraîneur Xavi, qui avait déclaré en conférence de presse, que les portes du barça seront toujours ouvertes à Lionel Messi.

D’après lui, la légende du FC Barcelone pourrait notamment parler avec l’entraîneur ou assister à l’entraînement. Pour rappel, dans une interview accordée au média sportif ESPN, l’international brésilien Dani Alves a estimé que Messi devrait retourner au Barça. « Pour moi, non, il ne prend pas de plaisir. Leo rend ce jeu spécial, et il le fait quand il se sent bien. Quand c’est le cas, les autres en profitent aussi. Selon moi, il est déboussolé là-bas » avait-il déclaré avant d’ajouter : « Leo m’a toujours dit : « Où seras-tu mieux qu’ici (Barcelone) ? » J’ai vérifié, il n’y a pas de meilleur endroit qu’ici. Quand on a su qu’il partait, je lui ai envoyé le même message qu’il m’avait adressé ».