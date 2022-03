Le FC Barcelone n’envisage pas pour le moment un retour pour Lionel Messi. Le président du club espagnol l’a formellement notifié lors d’une interview qu’il a accordée à la radio Rac1. Joan Laporta indique notamment que l’objectif de sa formation sportive est de former une équipe avec la jeune génération. Concernant l’attaquant Argentin, aucune démarche n’a été initiée ni par le FC Barcelone ni par Lionel Messi pour un retour en Espagne.

Pas de communication fluide pour le moment

Même si pour le moment, la communication ne passe pas vraiment entre le ballon d’or et lui, le président du FC Barcelone indique qu’il souhaite tout de même l’inviter pour l’inauguration du prochain Camp Nou. « Pour le moment, il n’y a pas de communication fluide et je ne lui parle pas. Il n’y a pas de contact personnel. Il est à Paris mais je me souviens de lui avec affection. S’il est triste? Je sais ce qui se dit mais je ne parle pas avec lui. J’entends des commentaires de gens proches de moi, il a une belle famille et je me sentais presque plus mal pour la famille que pour lui », a déclaré le président du FC Barcelone sur sa relation avec Lionel Messi.

« J’ai pensé que l’institution passait avant »

Il n’a pas manqué d’évoquer à nouveau les conditions de départ du ballon d’or. Pour lui, il a agi dans l’intérêt du club. « Pour moi, ce n’était certainement pas facile, mais en l’occurrence, j’ai pensé que l’institution passait avant, je ne pouvais pas la mettre plus en danger. Je pense que nous avons fait ce que nous devions faire. », a-t-il poursuivi. Ces mots interviennent dans un contexte où Lionel Messi peine toujours à s’imposer par ces performances à Paris. Certains médias avaient également annoncé un probable retour de l’Argentin au FC Barcelone.