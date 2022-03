Depuis quelques jours, plusieurs sites officiels russes sont hors ligne. Le groupe Anonymous a annoncé être derrière ces piratages massifs. Il y a quelques heures, le groupe a même donné l’ampleur de leur offensive contre la Russie. « Le collectif Anonymous est officiellement en cyberguerre contre le gouvernement russe » avait annoncé le groupe avant de mettre hors ligne le site de la chaîne russe RT.

Pour rappel, la Russie a lancé son offensive sur l’Ukraine depuis quelques jours déjà. Le président Poutine a annoncé avoir mis en alerte sa force de dissuasion : « J’ordonne au ministre de la Défense et au chef d’état-major de mettre les forces de dissuasion de l’armée russe en régime spécial d’alerte au combat » avait déclaré le président Vladimir Poutine. Anonymous a décidé de lancer une offensive contre le gouvernement russe. « Anonymous a supprimé plus de 1 500 sites Web des gouvernements russe et biélorusse, des médias d’État, des banques et des entreprises au cours des dernières 72 heures » a annoncé le groupe sur la toile.

