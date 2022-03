Depuis le début de l’offensive russe en Ukraine, l’Inde figurait parmi les pays ayant poursuivi ses échanges avec la Russie, contrairement aux pays occidentaux qui ont suspendu leurs relations avec Moscou. Au nombre de ces derniers se trouvent notamment en première ligne les Etats-Unis qui ont imposé de lourdes sanctions à la Russie sur les plans économique et financier, pour condamner son action en Ukraine. Dans cette situation, l’Inde s’était fait remarquer par sa volonté de contourner ces dernières avec le développement de systèmes de paiement alternatifs mais aussi, l’achat du pétrole russe à bas prix.

Le moment de se tenir aux côtés des USA

La position de l’Inde est désapprouvée par les Etats-Unis qui n’ont pas manqué de la critiquer. Devant des journalistes à Washington, hier mercredi 30 mars 2022, Gina Raimondo, secrétaire d’Etat américain au Commerce, a exhorté New Delhi a changé de camp. « Le moment est venu de se tenir du bon côté de l’histoire et de se tenir aux côtés des États-Unis et de dizaines d’autres pays, en défendant la liberté, la démocratie et la souveraineté avec le peuple ukrainien, et non en finançant, en alimentant et en aidant la guerre du président Poutine » a-t-elle déclaré.

3 millions de barils de brut russe achetés par l’Inde

Pour rappel, l’Inde s’était abstenue lors du vote, aux Nations unies, de projets de résolution condamnant l’offensive russe en Ukraine. Toutefois, elle s’est prononcée pour une solution diplomatique et un cessez-le-feu. En outre, les critiques des Etats-Unis interviennent dans un contexte où plusieurs pays essaient d’isoler la Russie avec des mesures punitives. L’Inde qui a toujours été un allié historique de Moscou, sur le plan militaire, avait acheté du pétrole brut à la Russie, il y a plus d’une semaine. Selon les informations du média américain Associated Press, il s’agit de 3 millions de barils de brut russe qui ont été achetés par la compagnie pétrolière publique indienne.