Avec la tension diplomatique qui a court entre Washington et Moscou depuis des années, accompagnée des expulsions tous azimuts de diplomates, les autorités militaires russes ont presque coupé les relations avec leurs homologues américains. D’après un rapport du Washington Post, les hauts responsables militaires russes ont refusé à plusieurs reprises les appels de leurs homologues américains depuis que Moscou a lancé son offensive en Ukraine, il y a un mois.

Dans un communiqué au Post, le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a déclaré mercredi que le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin et le général Mark Milley, le président des chefs d’état-major interarmées, avaient tenté à plusieurs reprises et en vain de contacter leurs homologues russes respectifs, le ministre de la Défense Sergueï Shoïgu et le général Valery Gerasimov. Le porte-parole a indiqué que les dirigeants russes « ont jusqu’à présent refusé de s’engager » dans les appels téléphoniques.

Eviter tout conflit accidentel

Avant que la Russie ne lance la guerre, Moscou et Washington avaient maintenu un canal de communication pour éviter tout conflit accidentel ou malentendu entre les forces des deux pays. Les responsables américains affirment que le contact des chefs militaires de haut rang est nécessaire pour éviter une escalade ou une confusion inutile. Malgré cet arrangement, le refus des chefs militaires russes de répondre aux appels de leurs homologues américains suggère que les relations entre Washington et Moscou pourraient se détériorer.

Un risque élevé d’escalade

Le porte-parole du Kremlin avait déclaré lundi que le président américain Joe Biden avait mis les relations entre les deux pays « au bord de la rupture » après qu’il a qualifié son homologue russe de dictateur et de « criminel de guerre ». « Il y a un risque élevé d’escalade sans le coupe-feu du contact direct entre les plus hauts responsables », a déclaré James Stavridis, ancien commandant suprême allié de l’OTAN, au Washington Post.

Où sont-ils ?

Par ailleurs, les médias ont également commencé à s’interroger sur les deux principaux responsables militaires russes, Sergueï Choïgu, ministre de la Défense, et Valery Gerasimov, chef d’Etat-major de l’armée, qui ont été vus pour la dernière fois en public le 11 mars. Toutefois, le Kremlin a indiqué jeudi que le ministre venait de présenter un rapport sur la situation en Ukraine au cours d’une réunion au sommet. Cependant, certains analystes continuent de s’interroger sur les deux figures, car la présidence russe n’a produit ni preuve, ni image pour soutenir cette allégation. Il faut noter que les deux hommes sont pourtant habitués à se montrer dans les médias. Que leur est-il arrivé, où sont-ils à un moment si crucial de la guerre en Ukraine, beaucoup s’interrogent.