L’offensive russe lancée depuis le 24 février 2022 en Ukraine continue de faire la une de la presse internationale. En effet, alors que les forces russes sont pointées du doigt dans les affrontements, des vidéos de militaires russes capturés par les troupes ukrainiennes ont récemment créé la polémique sur la toile. On peut notamment voir ces dernières torturer les troupes adverses et partisanes de la Russie. Les images en question ont commencé à circuler, le dimanche 27 mars 2022, sur les réseaux sociaux notamment sur Telegram.

Des images capturées à proximité d’une usine laitière

Selon les informations du média américain, Washington Post, les images décrivant les atrocités des forces ukrainiennes ont été notamment capturées à proximité d’une usine laitière du village de Malaya Rohan, dans la localité de Kharkiv, deuxième grande ville d’Ukraine. Suite à la publication de ces vidéos, que les autorités ukrainiennes disent ne pas pouvoir confirmer, celles-ci ont dit qu’elles ouvriront une enquête. Dans une vidéo publiée sur YouTube, le dimanche, Oleksiy Arestovich, conseiller du chef de l’Etat ukrainien Volodymyr Zelensky, a déclaré que si les faits sont vérifiés, leurs auteurs seront punis.

« Nous sommes une armée européenne »

Dans un autre communiqué adressé aux forces ukrainiennes, il a déclaré : « Nous sommes une armée européenne et nous ne nous moquons pas de nos prisonniers ». Notons que la convention de Genève interdit les mauvais traitements infligés aux prisonniers de guerre. Pour rappel, ces informations interviennent plusieurs jours après que le patron d’un hôpital situé en zone de guerre ait ordonné à ces médecins de castrer les soldats russes capturés. Dans une interview accordée à la chaîne ukrainienne Ukraine-24 et relayée par le média britannique Mirror, ce dernier Gennadiy Druzenko avait confié être « un grand humaniste et j’ai dit que si un homme est blessé, il n’est plus un ennemi mais un patient ». Cependant, il a ajouté avoir donné des instructions pour que les soldats russes capturés soient castrés, estimant que ces derniers sont des « cafards ».