Hier lundi 14 janvier, le réseau MTN a cessé d’ajouter une taxe de 5% sur les frais de transfert et de retrait d’argent via Mobile Money. C’est suite à une injonction du gouvernement. Le président de la Voix des Consommateurs du Bénin et président du réseau des associations de consommateurs des services financiers Robin Accrombessi a apprécié l’intervention du gouvernement.

« Ça a été le désarroi total au niveau des consommateurs et leur réaction a été prompte. Tous les réseaux sociaux pratiquement ont été pris d’assaut par rapport à l’acharnement fiscal sur eux. La réaction du gouvernement a été qu’il faut arrêter le désordre…. C’est tant mieux si le gouvernement a apprécié l’importance de cette requête … » a déclaré M Accrombessi. Cependant, il aurait souhaité que l’exécutif communique officiellement sur cet état de choses.

« Des agissements d’une autre époque »

A l’en croire, le gouvernement devait publier sur son site officiel et sur le site de la Direction générale des impôts (Dgi), un communiqué indiquant que des instructions ont été données à « l’émetteur de monnaie électronique Mtn Mobile Money pour qu’il cesse ces agissements d’une autre époque ». Il faut dire qu’après l’annulation de la taxe sur les services Mobile Money, MTN , a annoncé le remboursement des frais dus aux abonnés. « Sensible à la situation de ses abonnés, MTN annonce que tous les montants additionnels prélevés depuis le 11 Mars et relatifs à la nouvelle tarification sur les transactions mobiles seront intégralement remboursés » peut-on lire sur la page Facebook de l’opérateur télécoms au Bénin.