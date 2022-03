Depuis novembre 2021, le Nord du Bénin est confronté à des attaques terroristes. Dans le but d’aider le Bénin à lutter efficacement contre ces attaques terroristes, l’Union Européenne a fait don, le jeudi 10 mars 2022 aux Forces armées béninoises (FAB) d’un aéronef ultra léger motorisé (ULM) de surveillance aux frontières dans le cadre du projet DEFEND (DEfence Forces ENabling Development).

Il s’agit du premier d’un lot de trois aéronefs ULM prévus pour appuyer les Forces armées béninoises dans la surveillance des frontières dans la zone septentrionale du Bénin où des attaques sont souvent perpétrées par des groupes armés. Pour la Cheffe de la délégation de l’ Union Européenne au Bénin Sylvia Hartleif, « l’appui de l’UE dans le secteur de la sécurité au Bénin n’est pas fortuit : la nécessité de faire face à la menace djihadiste venant de la bande sahélo-saharienne, et qui a durement frappé le pays ces derniers mois ».

La Cheffe de la délégation de l’Union Européenne a aussi rassuré le gouvernement du Bénin que « l’UE est prête à assister le Bénin dans ses efforts de protection de l’ensemble de la population, et notamment des citoyens résidents dans les départements du Nord ». Il faut signaler qu’outre cet équipement, la Cheffe de la délégation de l’Union Européenne a précisé qu’une formation est en cours pour les pilotes béninois dans le cadre du projet DEFEND/ Bénin grâce à l’appui de l’UE.

Rappelons qu’après l’attaque du Parc national W, le gouvernement, à l’issue du conseil extraordinaire des ministres du jeudi 10 février 2022 , a annoncé entre autres le renforcement et l’accélération de la stratégie de sécurisation de la zone septentrionale du Bénin et a fait savoir que « la stratégie du gouvernement suit son cours et s’intensifiera avec la réception prochaine de nouveaux équipements de pointe ».