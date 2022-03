Un avion d’attaque russe a réussi à rejoindre sa base malgré qu’il soit touché par un missile ukrainien. La vidéo de la scène a été en effet rendue publique par le ministère russe de la défense et a été vue plus de 2 millions de fois. Il s’agit en effet d’un aéronef Su-25 dont la spécialité est l’attaque de troupes au sol et dans la lutte antichar. Lors des combats, l’avion russe a été touché par un missile ukrainien et l’arrière droit de l’appareil de combat a été atteint selon la vidéo.

Comme précaution prise par le pilote de cet aéronef Su-25 touché sur le champ de bataille en Ukraine, il a rapidement éteint le moteur endommagé. Il a également bénéficié de l’assistance d’un second Su-25 qui se trouvait également dans les parages. Le pilote du deuxième aéronef aurait essayé d’empêcher l’abattage de l’avion en procédant à des tirs de plusieurs leurres.

1.100 Kg de blindage

Ces différentes dispositions ont permis à l’aéronef de rejoindre sa base sans que le pilote ne soit obligé de s’éjecter du cockpit. Rappelons que l’avion de combat russe est vieux de plusieurs décennies et a déjà livré plusieurs combats dans le monde. Il est caractérisé par le nombre non négligeable de blindage en titane qui le recouvre. Il s’agit de plus de 1.100 kg de blindage soit plus du double de l’appareil américain A-10.