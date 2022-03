Depuis le début de l’offensive lancée par la Russie en Ukraine, la Chine n’a pas condamné l’action du président russe Vladimir Poutine. Alors que la Russie fait l’objet de lourdes sanctions occidentales, les Etats-Unis affirment qu’elle a demandé l’aide économique et militaire de la Chine, pour l’offensive en Ukraine. Cela, dans le but de surmonter les sanctions occidentales, mais aussi afin d’intervenir militairement aux côtés de la Russie en Ukraine. Cette information a été révélée, hier dimanche 13 mars 2022, par le média américain New York Times qui s’appuient sur les propos de responsables américains anonymes.

Pas d’informations sur la nature de l’aide demandée par la Russie

Toujours d’après le New York Times, la Russie aurait demandé à la Chine de lui fournir une aide en matière d’équipements militaire à utiliser en Ukraine. Par ailleurs, le quotidien américain n’a pas donné d’informations sur la nature de l’aide demandée par la Russie, ou si la Chine avait répondu favorablement à la demande de Moscou. Notons que ces informations des Etats-Unis interviennent après qu’une compagnie russe de pétrole s’est alliée à la Chine pour contourner les sanctions occidentales contre la Russie.

Il y quelques jours, plusieurs sources avaient informé que la société russe Surgutneftegaz s’est associée à la Chine dans ce domaine. Grâce à cette alliance, les acheteurs chinois pourront acheter le pétrole russe sans fournir une garantie appelée « lettre de crédit ». Les sources ayant annoncé l’information n’ont pas donné des détails sur les banques impliquées dans ce partenariat. Pour rappel, l’Inde qui subit les sanctions occidentales contre la Russie, travaille sur un système de paiement alternatif pour contourner ces mesures.