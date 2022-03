Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, a ordonné, sur la base du mémorandum du président Joe Biden, de débloquer une aide militaire à l’Ukraine, dont le montant pourrait aller jusqu’à 200 millions de dollars. « Ce paquet comprendra une assistance à la défense pour aider l’Ukraine à faire face aux menaces des véhicules blindés et des aéronefs », a-t-il déclaré dans une déclaration écrite publiée samedi par le département d’État. Ainsi, le montant total de l’aide à la sécurité allouée par l’administration actuelle à Kiev s’élèvera à plus de 1,2 milliard de dollars, a-t-il précisé.

« L’Amérique et ses alliés soutiennent leurs [des Ukrainiens] efforts axés sur la défense du pays et des concitoyens et appellent la Russie à reconnaître que la force ne vaincra jamais l’esprit de l’Ukraine. Nous sommes attachés à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine et nous continuerons de lui apporter le soutien nécessaire. Nous continuerons également d’accorder une aide humanitaire à ceux qui en ont besoin et de soutenir le peuple ukrainien […] par une assistance économique et dans le domaine de la sécurité », a encore souligné Antony Blinken.

Fin février, les autorités américaines ont débloqué à l’Ukraine une aide militaire de 350 millions de dollars. La chaîne NBC avait indiqué début mars que les États-Unis avaient remis à Kiev plusieurs centaines de lance-missiles sol-air Stinger, ainsi que des systèmes antichar Javelin et des munitions. (Avec TASS)