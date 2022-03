Après la mort du journaliste américain Brent Renaud tué dans la ville d’Irpin à l’extérieur de la capitale de Kiev alors qu’ils voulaient filmer des réfugiés, un autre journaliste américain, Pierre Zakrzewski, et une collègue ukrainienne Oleksandra Kuvshynova ont trouvé la mort dans le pays pris pour cible par des tirs d’après les forces ukrainiennes. La mort de Zakrzewski a été annoncée mardi par la directrice générale de Fox News, Il était extrêmement populaire – tous les acteurs de l’industrie des médias qui ont couvert une histoire étrangère connaissaient et respectaient Pierre, qui a déclaré qu’il avait été tué lorsqu’un véhicule dans lequel il voyageait avec le correspondant Benjamin Hall a essuyé des tirs.

Les deux journalistes ont perdu la vie dans le même incident selon les autorités ukrainiennes. Selon Mme Scott, Zakrzewski était un photojournaliste « profondément engagé à raconter l’histoire et sa bravoure, son professionnalisme et son éthique de travail étaient reconnus parmi les journalistes de tous les médias.. Il était extrêmement populaire – tous les acteurs de l’industrie des médias qui ont couvert une histoire étrangère connaissaient et respectaient Pierre… il avait couvert presque toutes les histoires internationales pour Fox News, de l’Irak à l’Afghanistan en passant par la Syrie »