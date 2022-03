Aux USA, une affaire horrible a été relayée par la presse. Taylor Schabusiness, une femme mariée de 24 ans, a été accusée d’homicide après avoir tué son amant Shad Rock Thyrion, en pleine relation sexuelle. Elle est également accusée de mutilation d’un cadavre et d’agression sexuelle au troisième degré après que la propre mère de la victime a découvert la tête coupée de son fils dans un seau, recouvert d’une serviette, chez elle.

«Hier, nous avons reçu des nouvelles dévastatrices. Notre neveu Shad Thyrion nous a été enlevé par ce que je ne peux que supposer être un monstre » a affirmé l’oncle de la victime sur la toile. Schabusiness a affirmé qu’ils avaient pris de la drogue – y compris fumer de la méthamphétamine – plus tôt dans la journée. Elle est mariée et est mère d’un fils. Le couple était également ami sur Facebook. Lorsque des policiers lui ont dit que la tête de Thyrion avait été trouvée dans un seau, Schabusiness a répondu: « C’est plutôt foutu. » La jeune femme a démembré la victime et éparpillé les parties de son corps.

«Merde la tête. Je n’arrive pas à croire que j’ai laissé la tête avant de dire aux officiers qu’ils « allaient s’amuser à essayer de trouver tous les organes car elle avait démembré le corps » a affirmé la jeune femme avec calme. Schabusiness reste en détention après une audience devant le tribunal. Sa caution a été fixée à 2 millions de dollars. Elle risque la prison à vie si elle est reconnue coupable.