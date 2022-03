Une employée d’un restaurant Burger King en Floride aux USA a été arrêtée après avoir tiré sur un client. Selon les médias locaux Shateasha Monique Hicks, 30 ans, a été vue en train de se disputer avec un homme jeudi après-midi. Lorsque l’homme est parti, elle a récupéré une arme dans sa voiture et a ouvert le feu sur le véhicule de l’homme, tirant cinq fois. Un témoin a déclaré que l’homme avait provoqué Hicks avant la fusillade. Un parent de l’employée a déclaré que l’homme lui avait jeté de la mayonnaise au visage.

« Il lui faisait des grimaces à travers la vitre de la voiture, ici sur la route, et c’est à ce moment-là qu’il est arrivé ici et cela l’a déclenchée », a déclaré un témoin, Kévin, à WPLG News. Kevin a parlé avec d’autres sources d’information, disant à l’une d’entre elles qu’il venait de recevoir un hamburger lorsqu’il a été témoin de la fusillade. « Elle a commencé à sauter de haut en bas, a couru dehors et a commencé à lui tirer dessus », indique Kevin à WSVN News. « Il est parti après ça, puis elle est montée dans sa voiture et l’a suivi », a-t-il confié.

Libérée sous caution

La police a pu arrêter la jeune femme après avoir retrouvé son véhicule à environ 1,5Km de chez elle. WESH News indique qu’une arme à feu a été trouvée sur le plancher du véhicule de Hicks lors de son arrestation. L’employée est sortie de sa garde à vue vendredi soir après avoir versé une caution de 1 000 $. La gérante du Burger King, Tierra Crittenten, a déclaré que sa première réaction à la fusillade était d’amener les clients en toute sécurité à l’intérieur du magasin et de verrouiller les portes.

S’adressant au WPLG News, la tante de Monique Hicks a dit que sa nièce se protégeait juste. « Elle se protégeait. Je ne la blâme pas. Tout le monde pourrait le faire, mais pas moi », a-t-elle déclaré. L’homme sur qui on a tiré n’aurait pas été retrouvé et son état est inconnu.