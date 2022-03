Malgré son incarcération, le célèbre influenceur d’origine nigériane Ramon Abbas et plus connu sous le pseudonyme « Hushpuppi » est encore impliqué dans une nouvelle affaire de fraude. Il s’agit cette fois d’un montant de 400.000 dollars qu’il aurait réussi à blanchir depuis sa cellule aux États-Unis. La justice américaine a déjà lancé de nouvelles poursuites contre ce dernier devant le tribunal de district des États-Unis de Californie.

Fraudes et blanchiment de capitaux

Il est accusé de fraudes et blanchiment de capitaux dans un établissement correctionnel fédéral américain. L’homme de 37 ans aurait profité de la possibilité qui est offerte aux détenus d’avoir accès aux téléphones portables ainsi qu’aux ordinateurs pour commettre son forfait. Selon les autorités américaines, le prisonnier plutôt spécial aurait consacré plus de temps à internet entre le 28 janvier et le 4 mars 2022. Il aurait dépassé également la masse horaire réservée à chaque prisonnier pour la communication.

Près de 24 millions dollars soutirés à ses victimes

Ses activités avaient donc été enregistrées au cours de cette période qu’il a consacrée à internet. Rappelons qu’il y a quelques mois, Hushpuppi avait plaidé coupable coupable devant un tribunal californien pour blanchiment d’argent et autres systèmes d’extorsion via courrier électronique qui ont coûté à ses victimes près de 24 millions de dollars. Il risquait jusqu’à 20 ans de prison. L’homme qui est suivi par plus de 2,5 millions de suiveurs sur Instagram est connu pour la publication de ses dépenses souvent hors normes.