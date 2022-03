Monica Cannon-Grant et son mari Clark Grant, les fondateurs de Violence In Boston, ont été inculpé, par un grand jury fédéral, de plus d’une douzaine d’accusations pour avoir prétendument utilisé l’organisation à but non lucratif à leur propre profit. Le bureau du procureur américain du Massachusetts a annoncé mardi que Cannon-Grant, 41 ans, cheffe de Black Lives Matter à Boston et Grant, 38 ans, tous deux résidents de Taunton, font face à 18 chefs d’accusation.

Un grand jury a conclu que le couple aurait dirigé une série de stratagèmes destinés à frauder les donateurs de Violence In Boston, le département d’aide au chômage du Massachusetts et une entreprise de prêt hypothécaire basée à Chicago. Les procureurs fédéraux allèguent que le couple avait l’intention d’utiliser des dons de bienfaisance à son profit personnel. Les accusations comprenaient 13 chefs de fraude électronique et un chef de fausses déclarations à une entreprise de prêt hypothécaire.

Fausses déclarations sur une demande de prêt et de crédit

De plus, Cannon-Grant fait face à un chef de fraude postale. Grant a été accusé en octobre d’un chef de fraude électronique et d’un chef de fausses déclarations sur une demande de prêt et de crédit. Cannon-Grant a été arrêté mardi matin. Fondée en 2017, Violence in Boston a déclaré que son objectif était de « réduire la violence, de sensibiliser la société et d’aider les causes communautaires à Boston ». Au lieu de cela, les procureurs allèguent que de 2017 à 2021, Cannon-Grant a utilisé des dons et des subventions pour payer des dépenses telles que les réservations d’hôtel, l’épicerie, l’essence, la location de voitures, les réparations automobiles, les manèges Uber, les restaurants, les salons de manucure et les voyages personnels.

Bientôt mis en accusations

Le couple est également accusé d’avoir perçu des prestations d’aide au chômage en cas de pandémie (PUA) malgré des revenus provenant d’autres sources. Tout en percevant 100 000 $ de prestations PUA, le couple aurait reçu des revenus des fonds Violence in Boston, des honoraires de conseil et le salaire de Grant d’un emploi à temps plein. Cannon-Grant a comparu devant le tribunal fédéral de Boston mardi après-midi. Elle a été autorisée à partir après la brève audience et une mise en accusation est prévue la semaine prochaine. La mise en accusation de son mari n’a pas encore été fixée.