C’est une mauvaise nouvelle pour les fans du célèbre acteur américain, Bruce Willis. Le producteur de cinéma âgé de 67 ans a mis fin à sa carrière d’acteur. C’est sa famille qui a annoncé la nouvelle ce mercredi 30 mars 2022 sur les réseaux sociaux. Selon les informations de cette dernière, l’acteur souffre d’aphasie, un trouble de langage provoqué par une lésion cérébrale. Toujours d’après la famille de Bruce Willis, ce problème de santé qui impacte ces capacités cognitives a été récemment détecté.

« Une période très difficile pour notre famille »

« À tous ceux qui soutiennent Bruce, nous tenions à vous informer que notre bien-aimé Bruce a connu des problèmes de santé et qu’on lui a récemment diagnostiqué une aphasie, qui affecte ses capacités cognitives. En conséquence, et après mûre réflexion, Bruce s’éloigne de la carrière qui a tant compté pour lui. C’est une période très difficile pour notre famille et nous apprécions énormément votre amour, votre compassion et votre soutien continus. Nous traversons cette épreuve en tant qu’unité familiale forte, et nous voulions impliquer ses fans car nous savons à quel point il compte pour vous, comme vous comptez pour lui » a indiqué la famille de l’acteur dans un message signé par ses enfants Evelyn, Mabel, Tallulah, Scout, Rumer, son épouse Emma Heming et son ex-femme l’actrice Demi Moore.

Parmi ses films notables se trouve Die Hard

Pour rappel, Bruce Willis compte beaucoup de films à son actif qui ont rapporté près de trois milliards de dollars au box-office américain. Les films dans lesquels il a tourné ont rapporté sept milliards de dollars au box-office mondial, faisant de lui le huitième acteur le plus rentable de l’histoire du cinéma. Au nombre des films notables de Bruce Willis se trouvent notamment Die Hard sorti en 1988, le Chacal (1997) ou encore l’Armée des douze singes en 1995. Sur le plan personnel, il s’était marié avec Demi Moore, avec qui il a eu trois filles. Après leur divorce prononcé en 2000, il s’est remarié avec le mannequin Emma Heming, avec qui il a eu deux filles.