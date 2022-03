Détenant le record du plus jeune champion poids lourd de l’histoire, Mike Tyson, 55 ans, avait été disqualifié en 1997, lorsqu’il a mordu un morceau du lobe de l’oreille d’Evander Holyfield pendant un combat à Las Vegas. Des années plus tard, l’homme a été mordu par ce qu’il aime tendrement, son animal de compagnie. Lors d’une apparition plus tôt cette semaine sur le podcast « Million Dollaz Worth of Game », Tyson a révélé que son animal de compagnie préféré, un puma, l’a mordu.

Bien qu’il soit « vraiment bon avec les chats », Iron Mike a été attaqué par l’un des cougars alors qu’il lui administrait des médicaments. « Je lui faisais un vaccin contre le tétanos et il m’a mordu. Six, sept points de suture et c’était fini, » a-t-il confié en ajoutant : « Puis mon chien m’a mordu ». Tyson a déclaré qu’il obtenait ses animaux de compagnie les plus féroces, généralement en tant que bébés « directement de leur mère » ou en tant que sauvetages d’adultes offerts par des fans.

« Ils ont un visage vert, beauté incroyable »

Décrivant pourquoi les cougars sont ses préférés, Mike Tyson a expliqué : « Vous n’avez jamais vu leur visage. Ils ont un visage vert. Beauté incroyable », a-t-il confié. « Cela a l’air vraiment simple, ils ont l’air vraiment simples quand vous les voyez », a ajouté l’ancien boxeur. Être entouré d’animaux de compagnie était la norme pour la star de « Hangover », qui partageait un lit avec trois tigres blancs du Bengale nommés Boris, Storm et Kenya.