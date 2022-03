Les autorités américaines sont préoccupées concernant un challenge sur le réseau social TikTok. En effet, ce dernier nommé « challenge Orbeez » pousse des adolescents à utiliser des pistolets en jouets pour tirer sur des personnes, provoquant des blessures sur celles-ci. Selon le challenge, des personnes doivent être discrètement attaquées avec un pistolet à billes. La police a déjà fait état de ces attaques dans plusieurs régions des Etats-Unis notamment à Phoenix, Atlanta, Orlando et Philadelphie. Face à la situation, la police a fait des mises en garde notamment contre les dangers découlant des tirs avec ces pistolets jouets.

Plusieurs tirs ont été signalés

Sur le réseau social Facebook, la police de Peachtree City en Géorgie a écrit : « Nous continuons de voir des adolescents … décharger des pistolets à bille (Orbeez) sur d’autres personnes … même sur des passants innocents. Maintenant, ils modifient les billes pour qu’elles soient plus douloureuses ». Dans une interview accordée au quotidien américain New York Post, la police de Floride a indiqué que plusieurs tirs avec les pistolets Orbeez ont été signalés dans le comté de Volusia, où des officiers ont effectué quatre interpellations. Toujours dans l’Etat de Floride, un homme âgé de 19 ans a été arrêté à Deltona après avoir tiré sur un chauffeur-livreur d’Amazon, en tirant au niveau de ses lunettes et de son cou.

Sur Facebook, le bureau du shérif du comté de Volusia a indiqué que le même homme avait tiré sur un enfant de 10 ans à la poitrine et au visage, mais aussi sur un adulte. Pour rappel, ce n’est pas la première fois qu’un challenge TikTok inquiète les autorités aux Etats-Unis. L’année dernière, un enfant âgé de 12 ans se trouvait en état de mort cérébrale après avoir participé à un challenge sur TikTok. Les faits avaient eu lieu dans l’Etat du Colorado. Le défi dénommé Blackout challenge, consistait à essayer de s’étouffer et de perdre connaissance pendant quelques secondes.