Un adolescent de 15 ans est mort et deux ont été hospitalisés après une fusillade lundi devant un lycée aux USA, plus précisément dans l’Iowa, a annoncé la police. La victime décédée n’était pas élève à l’école. Les deux autres victimes, une jeune fille de 16 ans et une femme de 18 ans, étaient des élèves a toutefois confirmé la police ce lundi soir. Les deux sont dans un état critique.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les tirs semblaient provenir d’une voiture qui passait devant le lycée. La police avait reçu plusieurs appels signalant la fusillade. À leur arrivée, la police a trouvé les trois blessés par balle, qui ont ensuite été transportés dans des hôpitaux de la région. Un soutien psychologique a été sollicité pour les élèves de l’établissement.

« Les détectives du département de police continuent d’enquêter sur cet incident. Des témoins sont interrogés, des preuves examinées, des pistes d’enquête suivies et plusieurs mandats de perquisition sont exécutés » a déclaré la police dans un point de presse.