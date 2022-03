Depuis le début de l’invasion en Ukraine, la Russie a fait l’objet de plusieurs sanctions de la part des pays occidentaux. Au nombre de celles-ci figure le gel des avoirs et des biens des hommes d’affaires proches du président russe Vladimir Poutine. Parmi ces derniers, se trouve le propriétaire du club anglais de Football, Roman Abramovitch.

« Dans le meilleur intérêt du Club »

L’homme d’affaires a officiellement mis en vente le club de Chelsea, le mercredi 02 mars 2022. « Dans la situation actuelle, j’ai pris la décision de vendre le Club, car je pense que c’est dans le meilleur intérêt du Club, des fans, des employés, ainsi que des sponsors et partenaires du Club. De plus, j’ai demandé à mon équipe de créer une fondation caritative à laquelle sera reversée l’intégralité du produit net de la vente. Cette fondation sera au profit de toutes les victimes de la guerre en Ukraine » a fait savoir le milliardaire dans une déclaration sur le site de Chelsea. Roman Abramovitch a par ailleurs indiqué qu’il s’agit d’une décision très difficile, tout en soulignant sa peine de se séparer du club de cette façon.

« C’est arrivé rapidement »

Suite à la décision du milliardaire, N’Golo Kanté, milieu de terrain de Chelsea FC a confié, dans un entretien accordé au média Sky Sports, que ses coéquipiers et lui n’étaient pas préparés à cela. « C’est quelque chose à laquelle nous n’étions pas préparés, c’est arrivé rapidement. Mais la seule chose que nous pouvons faire, parce que nous ne contrôlons pas ces choses, est de faire de notre mieux, comme nous l’avons toujours fait. Ce qui signifie de jouer au football au meilleur [niveau possible], pour nous, pour le club, pour les fans et voir comment les choses se passent et c’est la seule chose que nous pouvons contrôler » a-t-il déclaré.