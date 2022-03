La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a rendu son verdict dans l’affaire des passeports béninois délivrés à des étrangers. L’ex-Directeur de l’émigration et de l’immigration (Dei) poursuivi pour abus de fonction, a écopé de 10 ans de prison. Le moins qu’on puisse dire, c’est que le juge a suivi les réquisitions du ministère public. En effet, le vendredi 04 mars dernier, le parquet avait requis 10 ans de prison plus une amende 5 millions contre le commissaire divisionnaire Florent Edgard Agbo.

Les avocats de l’ancien Dei désapprouvent bien entendu le verdict. L’un d’eux, en l’occurrence Me Elvis Dide, trouve que « c’est du copier-coller ». Il fait référence bien évidemment aux réquisitions du procureur, suivies par les juges. L’homme en toge dira que « les juges de la Criet » suivent « à la lettre » ce que dit le ministère public. Le vendredi dernier, les avocats de l’accusé avaient tout tenté pour obtenir sa relaxe.

Ils seront expulsés du pays après avoir purgé leurs peines

Me Cyrille Djikui a même essayé de mettre en avant la générosité de son client mettant au défi ses accusateurs de nier qu’ils n’ont pas bénéficié à un moment donné des « largesses » de M Agbo, quand ils voulaient établir leur passeport. « Que celui dans cette salle qui » n’en a pas bénéficié, « lui jette la première pierre » avait lancé l’avocat. Si l’ex-Dei écope d’une peine de 10 ans de prison, les camerounais ayant profité de ces passeports béninois n’ont été condamnés qu’à 3 ans de prison. Ils seront expulsés après avoir purgé leur peine.