La cherté de la vie au Bénin ne laisse pas le gouvernement indifférent. La ministre de l’Industrie et du commerce Shadiya Assouma a rencontré le jeudi 10 mars dernier, les grossistes et responsables des grandes surfaces alimentaires de Cotonou. Le sujet au cœur des discussions était bien entendu la hausse des prix des produits de première nécessité. La ministre dit avoir constaté que la tension n’a pas baissé sur le marché malgré les mesures prises par le gouvernement à cet effet. Elle a donné l’exemple du riz importé. A l’en croire, tout le stock au Port Autonome de Cotonou a été dédouané avec un taux forfaitaire de TVA entre janvier et février 2022.

Le coût élevé du fret dû à la Covid-19,…

Préalablement, ses vis-à-vis, lui ont expliqué les raisons qui justifient la flambée des prix des produits. Selon eux, il s’agit de l’incertitude du lendemain, du coût élevé du fret dû à la Covid-19, (ce qui a entraîné la rareté des containers), le Certificat d’Origine, la surenchère des intermédiaires et la concurrence déloyale des petits commerçants. Issa Idrissou, le Directeur de la législation et des Relations Internationales de la Douane a indiqué qu’en dehors de la hausse du fret qui est un phénomène exogène, le gouvernement fait des efforts pour soulager les consommateurs.

Les contrevenants subiront la rigueur de la loi

L’homme à ce propos, explique que la TVA liée aux autres produits de grande consommation à l’instar du lait, de l’huile, du sucre et autres n’a presque pas subi de variation. Il a fallu selon lui rappeler les importateurs de motos à l’ordre pour voir les prix revenir à des proportions raisonnables. La ministre Shadiya Assouma a clairement fait savoir aux grossistes que la spéculation doit cesser. Elle a aussi demandé à ces derniers d’afficher les prix pour une bonne transparence dans les transactions. Dès la semaine prochaine, prévient-elle, le contrôle sera renforcé sur le terrain et les contrevenants subiront la rigueur de la loi.