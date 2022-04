L’échec de l’Algérie face au Cameroun lors du barrage entrant dans le cadre du Mondiale 2022 continue de nourrir l’actualité. Après les propos à polémique tenus par le sélectionneur algérien Djamel Belmadi contre l’arbitre gambien Bakary Gassama, ce dernier est accusé indirectement d’avoir été payé pour favoriser la victoire du Cameroun.

Escale à Tunis et à Rabat

Même si pour l’heure, aucune preuve formelle n’a été avancée, le journaliste de BeINSports Hafid Derradji indique qu’avant le match l’arbitre aurait eu une rencontre avec des intermédiaires du président de la Fédération Camerounaise de Football. Bakary Gassama, avant de se rendre en Algérie, aurait fait des détours par Tunis et Rabat. Ces informations viennent en effet raviver la polémique qui ne cesse de s’enfler suite à cette rencontre qui a consacré la qualification des Lions Indomptables pour la compétition internationale.

La réaction à polémique de Djamel Belmadi

Il y a quelques jours, l’entraîneur algérien Djamel Belmadi avait tiré à boulets rouges sur l’arbitre gambien. «Nous, quand on va en Afrique, on n’a pas les mêmes faveurs. On vole les espoirs de tout un pays et on le laisse comme ça… Je ne dis pas qu’il faut le tuer, explique Belmadi. Mais on ne va plus accepter ce genre de situation. Si Dieu le veut, qu’on revive encore de nouvelles émotions positives. Les joueurs je les félicite, mais on devra faire beaucoup mieux. Tout le monde. Moi, le staff et c’est ce qu’on va faire.», avait-il lancé. Rappelons que le match avait suscité en son temps une vague de réactions au sein de l’opinion publique. Les responsables du football algérien ont dénoncé « un arbitrage scandaleux ayant faussé le résultat du match ». Ils ont par ailleurs réclamé que le match soit rejoué.