Mondial 2026 : le TAS crée une chambre spéciale pour éviter tout litige majeur

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) et la FIFA ont annoncé ce 24 avril 2026 la création d’une chambre ad hoc dédiée à la Coupe du Monde de la FIFA 2026, compétition organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet. Ce dispositif permettra de trancher les litiges liés à la compétition dans un délai maximum de 48 heures.

Le football de haut niveau est régulièrement le théâtre de contentieux juridiques d’ampleur. En mars 2026, la Fédération sénégalaise de football a saisi le TAS pour contester l’attribution du titre de la CAN 2025 au Maroc par la CAF. En décembre 2025, le Conseil de prud’hommes de Paris statuait sur le litige financier opposant Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, pour des montants dépassant le demi-milliard d’euros cumulé. C’est précisément pour éviter que de tels différends ne perturbent le déroulement d’une compétition mondiale que le TAS active ce mécanisme d’urgence.

Une procédure calquée sur le précédent qatari

La chambre ad hoc reproduit le modèle déployé lors de la Coupe du Monde Qatar 2022, jugé concluant par les deux institutions. Les arbitres mobilisés seront issus de la liste football du TAS, une sélection spécialisée dans les contentieux propres au sport le plus suivi au monde. Les décisions rendues auront force obligatoire pour la FIFA et les parties concernées.

Publicité

Le recours à cette chambre est toutefois encadré : les parties devront avoir épuisé l’ensemble des voies de recours internes disponibles avant de saisir le TAS, et la décision contestée devra être susceptible d’appel au regard de l’article 50 des Statuts de la FIFA.

Un filet de sécurité pour 48 nations et 104 matchs

La compétition réunira 48 équipes nationales pour 104 rencontres réparties sur seize villes hôtes en Amérique du Nord — une édition inédite par son format depuis l’extension décidée par le Congrès de la FIFA en 2017. L’ampleur logistique et le nombre d’acteurs impliqués — clubs, fédérations, joueurs, agents — multiplient mécaniquement les sources potentielles de litige. La chambre ad hoc sera opérationnelle dès le coup d’envoi du tournoi, le 11 juin 2026, et siégera jusqu’à la finale du 19 juillet.