Bonne nouvelle pour le Bénin. L’agence de notation Standard and Poor’s a maintenu la note « B+» attribuée au pays avec perspective stable. La filiale de McGraw-Hill met en évidence les solides perspectives de croissance du Bénin imputables aux réformes du gouvernement en dépit d’un contexte économique mondial peu favorable. Selon Standard & Poor’s, ces réformes vont continuer normalement par soutenir la croissance économique et contribuer à l’amélioration dans les prochaines années, de la performance fiscale et extérieure du pays.

Le maintien de la note du pays atteste « de la qualité de ses fondamentaux économiques »

L’Agence de notation trouve qu’en 2020, le Bénin a eu une croissance économique de l’ordre de 3,9% malgré la crise de la Covid-19. Et a pu l’année suivante grimper à +7,2%. Le pays devrait, selon Standard & Poor’s, garder entre 2023 et 2025, une croissance moyenne de 6,3% malgré le conflit ukrainien dont le Bénin n’est pas si tant exposé. Inutile de rappeler qu’une autre grande agence de notation, Fitch Ratings en l’occurrence, avait en début du mois confirmé la note « B+ Stable » du Bénin.

Ayant appris la récente décision de Standard & Poor’s, le ministère béninois de l’économie et des finances, s’est fendu d’un communiqué dans lequel il indiquait que le maintien de la note du pays attestait « de la qualité de ses fondamentaux économiques et de sa résilience face à la crise du Covid-19 et à la guerre russo-ukrainienne ». Les voyants sont donc au vert pour l’économie béninoise selon l’Agence internationale de notation qui pense même que la réduction du déficit budgétaire et le renforcement de la croissance devraient entrainer une diminution du niveau d’endettement du gouvernement dès 2023.