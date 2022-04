Les États-Unis ont donné le feu vert au Nigéria pour l’acquisition de plusieurs hélicoptères d’attaque. L’annonce a été faite par le Département d’État américain ce jeudi 14 avril. Selon les précisions apportées par l’administration américaine, il s’agit d’une acquisition d’un montant de 997 millions de dollars. Au total, 24 hélicoptères Bell AH-1Z Viper et des équipements connexes seront vendus au Nigéria.

La visite d’Antony Blinken

Selon les précisions du Département d’État américain, les équipements connexes sont composés des systèmes de guidage, de vision nocturne et de ciblage ainsi que des moteurs et un soutien à la formation. Ces matériels militaires ont été vendus il y a plusieurs mois suite à la visite du secrétaire d’État Antony Blinken à Abuja en novembre dernier. Au cours de la visite, le secrétaire d’État américain avait identifié le Nigéria comme un partenaire de lutte contre le terrorisme.

Amélioration de la sécurité d’un partenaire

« Cette vente proposée soutiendra les objectifs de politique étrangère et de sécurité nationale des États-Unis en améliorant la sécurité d’un partenaire stratégique en Afrique subsaharienne », a défendu le ministère devant le Congrès américain. Selon l’avis, cet accord de vente aura également le mérite de « mieux équiper le Nigeria pour qu’il puisse contribuer aux objectifs de sécurité partagés, promouvoir la stabilité régionale et renforcer l’interopérabilité avec les États-Unis et d’autres partenaires occidentaux ».