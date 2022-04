C’est une discipline qui n’est pas encore très développée au Bénin, mais elle a déjà présenté un athlète aux jeux olympiques. L’aviron, un sport nautique de vitesse et de glisse dans de longs bateaux effilés en fibre de carbone en bois ou en matériaux composites, se démocratise peu à peu dans le pays de Privel Hinkati. La Fédération béninoise qui gère la discipline a lancé le weekend dernier la saison sportive dans la commune de Sô Ava à Sô Tchanhoué, plus précisément.

Evaluer les clubs pour renforcer leurs capacités

Elle a connu la participation des clubs venus de Sô Tchanhoué et de Ganvié. Les athlètes, une vingtaine (hommes et femmes), ont compéti dans différentes catégories (cadet, junior et sénior). Les épreuves disputées sont : la course de bateau double et l’ergomètre. Les athlètes ont montré leur talent sur 2000 m, 1000 m et 500 m. Cette compétition a permis à la Fédération d’évaluer les clubs du département de l’Atlantique afin de renforcer leurs capacités.

Les athlètes d’autres départements du pays vont également compétir les jours à venir. Les meilleurs discuteront une grande finale prévue dans les prochaines semaines. Il faut dire que la Fédération béninoise d’aviron a été créée par Privel Hinkati en 2014. Cet informaticien qui vit près de la ville de Caen en France a représenté le Bénin aux derniers jeux olympiques de Tokyo dans la discipline.