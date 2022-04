Lors de la semaine de l’énergie au Bénin, le directeur général de l’Agence béninoise pour l’électrification rurale et la maîtrise de l’énergie (ABERME) a fait le point des actions menées par sa structure depuis l’avènement de la rupture. A l’en croire, de « 2016 à 2021, on peut également mettre à l’actif de l’Aberme pour ce qui concerne l’électrification par raccordement au réseau, un ensemble de 211 localités qui ont été électrifiés avec environ 887 de réseau HTA » a déclaré Jean -Francis Tchekpo selon les propos rapportés par l’Evènement Précis.

Un soutien financier de plusieurs milliards de Fcfa ses dernières années

Il faut dire que le Bénin a bénéficié du soutien des partenaires techniques et financiers. Leur apport est évalué à plusieurs milliards de Fcfa ces dernières années. Rappelons que l’Aberme est un Etablissement Public à but non lucratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie organisationnelle et financière. Cette structure est placée sous la tutelle du Ministère en charge de l’Energie.

Son siège est fixé à Cotonou. Il peut être transféré partout sur le territoire national sur proposition du Ministre en charge de l’Energie. Sa durée de vie est illimitée. Lors de la séance du samedi dernier, le Dg de l’Aberme a fait savoir que 5 conventions de conception ont été signées pour l’électrification hors réseaux de 83 localités impactant ainsi 107.000 habitants environ.