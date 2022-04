Le parti Bloc Républicain a enregistré des adhésions hier 10 avril 2022 dans la commune de Savè. Les nouveaux adhérents sont des anciens membres des Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) selon des sources concordantes. Il s’agit des jeunes du mouvement « Jeunesse au pouvoir » de Savè. C’est l’un d’entre eux, Afouda Timothée, qui a lu la déclaration d’adhésion au Bloc Républicain au cours de la cérémonie qui s’est déroulée dans la commune. Une déclaration remise au député Benoit Dègla, premier responsable du cadre de concertation du BR.

Plusieurs personnalités du BR étaient de la partie. Il s’agit notamment du Secrétaire administratif permanent du BR Eugène Dossoumou, de Gilles Houndolo, maire de Glazoué, du Directeur général de l’Agence de développement et l’entreprenariat des jeunes (Adej) Paulin Akpona et du directeur général du Fonds des arts et de la culture Gilbert Dèou Malè. A l’occasion de cette cérémonie, le président Patrice Talon a été fait citoyen d’honneur de Savè par les jeunes de la commune.

Un domaine de 2 hectares offert à Talon pour construire sa résidence

Ils lui ont même offert un domaine pour construire sa maison. Un terrain de 2 hectares. Pour ces jeunes, le parti Bloc Républicain est le parti de l’avenir, des jeunes et des femmes. Inutile de rappeler que la commune de Savè a été le théâtre d’affrontement entre populations et forces de l’ordre pendant les périodes post-électorales depuis les législatives de 2019.