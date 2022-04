La nouvelle Secrétaire exécutive (Se) de la Mairie de Porto-Novo Isabelle Essou Dahito est entrée en fonction le mardi 26 avril 2022. C’est à la faveur d’une cérémonie qui a enregistré la participation du maire de la commune Charlemagne Yankoty, du préfet de l’Ouémé Marie Atrokpossou et de bien d’autres cadres de la mairie. Après les échanges de paraphes, l’édile a souhaité qu’Isabelle Essou Dahito travaille en bonne intelligence avec le personnel de l’administration municipale qui regorge de compétences afin de réussir leur mission commune. Charlemagne Yankoty l’invite également à travailler en synergie avec le conseil de supervision.

Dans le respect des principes de bonne gouvernance

Il a ensuite exprimé sa disponibilité à collaborer avec la nouvelle SE. Celle-ci a d’abord remercié l’autorité communale. Elle l’a ensuite rassuré quant à son engagement à travailler avec lui, le conseil communal et tout le personnel administratif dans le respect des principes de bonne gouvernance et du Code de l’administration territoriale béninoise. Le préfet Marie Atrokpossou a prodigué des conseils à Isabelle Essou et a demandé au conseil communal et l’administration municipale de l’accompagner pour l’atteinte des objectifs communs.

«Le développement de nos différents territoires sera une réalité qui justifiera la pertinence des réformes »

Charlemagne Yankoty a sollicité la disponibilité et l’accompagnement du préfet pour que le nouvel organe exécutif et technique de la mairie fasse ses premiers pas sans anicroches. « Je reste persuadé que lorsque chaque organe jouera pleinement sa partition, le développement de nos différents territoires sera une réalité qui justifiera la pertinence des réformes » a déclaré l’autorité communale. Rappelons que la nouvelle Se de Porto-Novo avait travaillé à la mairie de Ouidah.