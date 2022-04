Le maire de la ville de Porto-Novo Charlemagne Yankoty était l’invité de l’émission « Entretien du dimanche » de la chaîne de télévision Eden Tv, le weekend dernier. L’édile a apprécié la réforme du secteur de la décentralisation. Une réforme qui crée un poste de Secrétariat exécutif dans les mairies. Désormais le maire n’est plus l’ordonnateur du budget communal. C’est le Secrétaire exécutif qui a dorénavant ces attributions. Ce qui ne pose aucun problème selon l’édile de Porto-Novo.

« Le Secrétaire, il est bel et bien exécutif. Et celui qui est exécutif, il est à l’exécution et quand il est à l’exécution c’est qu’il y a quelqu’un qui donne les ordres. Nous nous sommes dans la position de ceux-là qui donnent des ordres, puisque c’est ce que nous retenons que le secrétaire exécutif va exécuter. Plus loin, nous sommes appelés à l’évaluer. C’est important. Ce n’est pas le gouvernement qui va évaluer un Secrétaire exécutif, ce n’est pas le préfet. C’est le conseil de supervision que dirige le maire » a déclaré Charlemagne Yankoty. Pour lui, cela veut tout simplement dire que si le conseil communal confie des tâches à exécuter au SE, il est en droit de l’évaluer.

« On a perdu ce qui peut nous conduire en enfer »

« Si le conseil de supervision avec à sa tête le maire déduit que le Secrétaire exécutif n’a pas bien fait, il tirera les conséquences qui en découlent » assure l’édile de la capitale. En somme, « le maire est en plein dans ses rôles. Le maire n’a pas perdu grand-chose. On a perdu ce qui peut nous conduire en enfer » ironise Charlemagne Yankoty. L’édile a par ailleurs indiqué qu’il revient toujours au maire de présenter le rapport d’activités. Le Secrétaire exécutif doit soumettre un plan d’actions à exécuter. Et il est évalué par rapport à ce plan d’actions. En fin de compte, il fait son rapport, « nous on ajoute notre rapport et en conseil on présente…Dans le rapport, il y a ce que le maire a fait et ce que le Secrétaire exécutif a fait » explique l’autorité communale.

Il reviendra donc au conseil de supervision d’approuver ou non le rapport d’activités global. « C’est autant d’éléments qui peuvent réconforter le maire à sévir par rapport au SE » assure l’invité d’Eden Tv Les « SE en réalité sont des fusibles et ils doivent faire attention » a-t-il ajouté en conclusion. En clair, les secrétaires exécutifs sont punissables parce qu’ils seront sous le contrôle du conseil de supervision.