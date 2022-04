Le verdict est tombé le jeudi 07 avril 2022. Ce sera 7 ans de prison dont 5 ans ferme pour l’ancien secrétaire général du syndicat des travailleurs du Port autonome de Cotonou (PAC) Urbain Kanlinssou. L’homme était jugé pour abus de fonction dans l’affaire prêts financiers fantaisistes à la Caisse mutuelle du Port Autonome de Cotonou (PAC). En plus de la peine de prison à lui infliger, le syndicaliste du port autonome de Cotonou et ex-président de la Mutuelle des travailleurs du Port, doit s’acquitter d’une amende de 100 millions de Fcfa. Ses coaccusés au nombre de 4 ont connu des fortunes diverses.

Il avait souhaité rembourser la somme due

Deux d’entre eux ont été acquittés tandis que deux autres sont reconnus coupables de faux en écriture privée et complicité de faux en écriture. Rappelons que c’est en octobre 2021, que le Sieur Kanlinssou a été placé sous mandat de dépôt après son passage devant le procureur spécial de la Criet. Avant l’éclatement de l’affaire, le secrétaire général Urbain Philippe Kanlinsou, principal accusé dans le dossier, avait souhaité depuis décembre 2019, rembourser la somme due, c’est à dire les 144 millions, comme suit : 53 millions de FCFA à raison de 35 millions de FCFA en cash et 18 autres millions correspondant aux cotisations à la Caisse mutuelle du Port autonome de Cotonou (CMT-PAC).

L’affaire est finalement parvenue aux oreilles de la direction du port

Il a ainsi mis en garantie ses biens et immeubles. Le premier immeuble est situé à Vèdoko à Cotonou et le second à Zinvié dans la commune d’Abomey-Calavi, pour une valeur de plus de 200 millions de FCFA. De même, il a mis ses indemnités de départ à la retraite qui s’élèvent à plusieurs millions de FCFA et autorisé le prélèvement à la source au plus tard le 30 de chaque mois d’un montant de 600 000 FCFA qui va venir en déduction du total.

Il a été retenu que tous les biens peuvent être mis en vente sous le contrôle du mandataire qu’aurait choisi la CMT-PAC au cas où Urbain Philippe Kanlinsou n’aurait pas honoré ses engagements au plus tard le 1er juin 2023, date de son départ à la retraite. Seulement, il n’a réussi à rembourser que 35 millions de Fcfa. Il faut dire qu’au départ la Mutuelle a décidé de gérer l’affaire en interne. Mais dès que la justice a été saisie par la direction générale du port qui a eu vent du scandale, il n’y avait alors plus de compromis à faire.