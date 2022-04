Le Bénin a lancé hier vendredi 1er avril 2022 sa campagne de commercialisation des noix de cajou à Bassila dans le département de la Donga. Gaston Dossouhoui, le ministre de l’agriculture était présent à la cérémonie, tout comme son homologue du commerce Shadiya Assouman. Le ministre Dossouhoui a laissé entendre que ce 1er avril 2022 est « un grand jour les producteurs du Bénin en général et particulièrement pour ceux de la filière anacarde ».

Le développement de cette filière prend selon lui, de l’envergure année après année depuis 2017. Ceci à cause de l’engagement « sans précédent du gouvernement ». « C’est dans ce sillage que le bilan de notre production pour la campagne en cours indique plus de 190.000 tonnes ; affichant ainsi une augmentation de plus de 37% par rapport à la campagne 2020-2021 pour laquelle la production obtenue était de 137.926 tonnes » a poursuivi l’autorité.

La campagne prend fin le 30 octobre 2022

Le ministre Dossouhoui informe par ailleurs, que pour la campagne en cours, le gouvernement, via le ministère qu’il dirige a déjà pris des dispositions pour faciliter l’installation de 20.000 hectares de nouvelles plantations à partir des plants performants et accompagner la réhabilitation de 70.000 hectares d’anciennes plantations afin d’augmenter le potentiel de production. Notons que la campagne de commercialisation de noix de cajou lancée ce 1er avril 2022 prendra fin le 30 octobre prochain. Le prix plancher d’achat au producteur est de 350 Fcfa, le kilogramme.