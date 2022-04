C’est un fait. La ville de Cotonou subit les affres des inondations depuis plusieurs années . Pour réduire considérablement la vulnérabilité de la capitale économique face à ces phénomènes naturels, un programme d’assainissement pluvial (PAPC) a été mis en place. Les travaux de ce programme ont été officiellement lancés le jeudi 21 avril dernier à Cotonou. La cérémonie a été présidée par le ministre du cadre de vie José Didier Tonato. Le coût global du programme est de 401,78 millions d’euros soit 263,55 milliards de Fcfa. Un montant réuni grâce aux contributions de la Banque Mondiale, de la Banque Européenne d’investissement et de l’Agence française de développement notamment.

Un « projet fondamentalement social »

Les travaux lancés jeudi vont permettre à Cotonou d’avoir 46 km de collecteurs primaire, 90 km de collecteurs secondaires et des caniveaux latéraux de rue. Il sera également procédé à l’aménagement et au pavage de 49 km de rues, l’aménagement de 7 bassins de rétention, l’acquisition d’équipement pour la collecte de déchets solides, la reconstruction et l’équipement de l’école des sourds et de l’école primaire publique de Vêdoko 2 et la reconstruction et l’équipement de laboratoire type du centre de santé communautaire. Pour le ministre José Didier Tonato, le PAPC est un « projet fondamentalement social parce qu’il améliore de façon définitive et durable le cadre de vie des quartiers populaires, des quartiers périphériques et de l’ensemble des populations de la ville de Cotonou ».

Il faut dire que le maire de la ville de Cotonou Luc Atrokpo, les partenaires techniques et financiers et les élus locaux et communaux étaient présents à la cérémonie de lancement. L’édile de Cotonou a indiqué que le programme visait à réduire considérablement la vulnérabilité de Cotonou aux inondations et favoriser la réalisation d’infrastructures socio-économiques durables.