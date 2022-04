Les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations Côte d’Ivoire 2023 démarrent en juin prochain. Le Bénin connaît depuis mardi ses prochains adversaires, à la faveur du tirage au sort pour la constitution des groupes. Les écureuils sont logés dans le groupe L en compagnie du Sénégal, du Rwanda et du Mozambique. Le coach par intérim du Bénin Moussa Latoundji pense que le Sénégal part favori. La tâche ne sera « pas facile. Il faut donc s’attendre à de grands matchs. Nous allons tout donner pour faire plaisir au peuple béninois » promet l’ex-international béninois.

« Pour ne pas vivre ce que nous avons vécu dans le passé »

Il prévient contre les deux autres équipes de la poule en l’occurrence le Rwanda et le Mozambique. Pour lui, il « n’y a plus de petites équipes. Il faut les prendre au sérieux, pour ne pas vivre ce que nous avons vécu dans le passé ». Moussa Latoundji fait certainement référence à la désillusion face à la Sierra Leone lors des éliminatoires de la Can Cameroun 2021.

Le Bénin entrera dans cette compétition, mieux préparé puisque les joueurs ont disputé en mars dernier, un mini-tournoi du côté d’Antalya en Turquie. Moussa Latoundji en parle d’ailleurs et trouve que le Bénin a fait une bonne préparation. En effet, les écureuils avaient livré trois matchs lors de ce mini-tournoi. Ils ont d’abord battu le Libéria 4-0, avant d’enchaîner contre la Zambie 2-1. La troisième rencontre s’est soldée par un nul (1-1) face au Togo.