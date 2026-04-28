Kylian Mbappé: le Real Madrid lui porte-t-il malheur ?

Le 28 avril 2026, le Real Madrid a confirmé via un communiqué médical la blessure de Kylian Mbappé. Le Français été touché à la cuisse gauche lors d’un match contre le Betis, vendredi dernier. L’attaquant français souffre d’une lésion au muscle semi-tendineux. À 45 jours du Mondial en Amérique du Nord, la situation suscite des interrogations sur son état physique réel… Et sur la façon qu’a la staff madrilène de s’occuper de lui.

En effet, depuis son arrivée en Espagne, les blessures s’accumulent. En deux saisons au Real Madrid, Kylian Mbappé a connu 13 pépins physiques. Un total proche de celui enregistré lors de ses sept années au PSG, où il avait été blessé à 14 reprises. Ce contraste interpelle, notamment au regard de la durée plus courte passée en Liga.

Une exigence physique plus élevée

Plusieurs éléments pourraient (en partie) expliquer cette fréquence de blessures. Le rythme imposé par le Real Madrid est plus intense. Les efforts demandés sont constants, avec une implication défensive accrue. L’enchaînement des matchs est également plus soutenu. À cela s’ajoute l’âge du joueur, qui avance, dans un calendrier toujours plus chargé (que les joueurs n’hésitent d’ailleurs pas à critiquer auprès de la FIFA, sans grand impact cependant).

Publicité

Le contexte joue également un rôle. À Paris, l’attaquant évoluait dans un environnement plutôt familier et « acquis » à sa cause. En Espagne, la pression médiatique est bien plus forte. Les attentes sont particulièrement élevées autour de joueurs de son calibre, avec une lutte pour le titre jusqu’au bout lors des deux dernières saisons… titres à chaque fois remportés par le FC Barcelone, par ailleurs.

En outre, des questions se posent sur la façon dont le staff médical fonctionne. On se souvient notamment des révélations entourant l’éventuelle utilisation de ChatGPT dans les protocoles de soins… Ces informations, qui n’ont pas été vérifiées (bien qu’affirmées par certains journalistes, comme Daniel Riolo, de RMC), avaient alors suscité énormément de débats.

Un retour incertain avant le Mondial

La blessure actuelle nécessite entre deux et quatre semaines de repos. Un retour avant la compétition reste envisageable, mais sans garantie sur le rythme. Forcément, cette situation inquiète l’équipe de France et son sélectionneur, Didier Deschamps, pour qui l’absence de son capitaine serait un véritable coup dur.